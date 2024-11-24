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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Хайдук
Осиек - Хайдук: обзор матча 24 ноября 2024
Осиек
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Хайдук
41'
L. Jelenić
58'
A. Jakupovic
9'
М. Ливайя
85'
Ф. Уремович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Хайдук
Замена
П. Пушич
️️️️
A. Jakupovic
90'
+2
Замена
P. Lima
️️️️
M. Soldo
90'
+2
Желтая карточка
V. Jugović
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Уремович
Пас отдал
М. Ливайя
71'
Замена
B. Durdov
️️️️
Д. Мельняк
64'
Замена
С. Биук
️️️️
Л. Даяку
64'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 2:1!
A. Jakupovic
Пас отдал
L. Jelenić
58'
Желтая карточка
Р. Юришич
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
L. Jelenić
Пас отдал
А. Туйя
41'
38'
Желтая карточка
A. Kalik
28'
Желтая карточка
З. Шарлия
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
A. Kalik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
3-2-2-3
31
Маленица
13
Туйя
26
11
Омерович
21
Юришич
33
26
Дантас
14
27
Эрнани
9
7
4-4-3
22
Уремович
31
Шарлия
5
Диалло
17
Мельняк
11
Ракитич
21
Пукштас
20
10
Кровинович
10
Ливайя
43
Даяку
13
14
21
21
14
9
70
Пушич
70
Пушич
9
11
Ракитич
45
Бенрау
45
Бенрау
11
Ракитич
43
Даяку
79
Биук
79
Биук
43
Даяку
17
Мельняк
34
34
17
Мельняк
Остались в запасе
Осиек
Хайдук
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Ivan Barić
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Осиек - Хайдук
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
14
Офсайды
0
4
Количество передач
352
416
Сейвы
5
4
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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