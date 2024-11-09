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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Динамо Загреб
Горица - Динамо Загреб: обзор матча 09 ноября 2024
Горица
09.11.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Загреб
13'
M. Kolar
62'
К. Кризманич
45'
Д. Шпикич
86'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Динамо Загреб
Желтая карточка
M. Steenvoorden
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Ристовски
86'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мбюкю
Замена
Т. Халилович
️️️️
М. Ндокит
81'
77'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
77'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
Желтая карточка
I. Banić
75'
Желтая карточка
D. Stiglec
73'
Желтая карточка
М. Ндокит
69'
67'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Д. Шпикич
67'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
А. Адеми
ГОЛ! 2:1!
К. Кризманич
Пас отдал
J. Pršir
62'
46'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шпикич
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
ГОЛ! 1:0!
M. Kolar
Пас отдал
М. Ндокит
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
77
Valentino Majstorović
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
21
M. Kolar
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-3-4
31
22
2
Кризманич
24
Миканович
77
23
30
21
20
Ндокит
18
5
4-1-2-1-2
24
Загорац
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
45
Адеми
20
Батурина
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
20
Ндокит
7
Халилович
7
Халилович
20
Ндокит
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
45
Адеми
80
Качавенда
80
Качавенда
45
Адеми
77
Шпикич
11
Мбюкю
11
Мбюкю
77
Шпикич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
18
Пьерр-Габриэль
9
Петкович
9
Петкович
18
Пьерр-Габриэль
Остались в запасе
Горица
Динамо Загреб
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Лука Стойкович
ЛВ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Горица - Динамо Загреб
4
1
Всего ударов по воротам
3
34
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
13
Нарушения
20
12
Офсайды
1
2
Количество передач
244
528
Сейвы
5
0
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
1
19
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
1
14
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 1
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 0
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
5318
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