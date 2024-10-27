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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Осиек
Динамо Загреб - Осиек: обзор матча 27 октября 2024
Динамо Загреб
27.10.2024, воскресенье, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Осиек
18'
М. Пьяца
51'
М. Пьяца
22'
A. Jakupovic
40'
Р. Юришич
55'
Эрнани
88'
A. Jakupovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Осиек
88'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
A. Jakupovic
Замена
Л. Стойкович
️️️️
А. Ходжа
88'
Желтая карточка
С. Куленович
76'
Желтая карточка
М. Бернауэр
74'
Замена
А. Адеми
️️️️
Й. Мишич
67'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Куленович
67'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
66'
65'
Замена
П. Пушич
️️️️
Эрнани
55'
ГОЛ! 2:3!
Эрнани
Пас отдал
Т. Дантас
ГОЛ! 2:2!
М. Пьяца
51'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Р. Юришич
Пас отдал
I. Cvijanović
22'
ГОЛ! 1:1!
A. Jakupovic
Пас отдал
Эрнани
Желтая карточка
Й. Мишич
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Пьяца
Пас отдал
Р. Пьерр-Габриэль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Невистич
3
Ммае
6
Бернауэр
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
20
Батурина
27
Мишич
11
Ходжа
7
Пьяца
17
Куленович
3-2-2-3
31
Маленица
33
26
34
11
Омерович
21
Юришич
14
26
Дантас
27
Эрнани
9
7
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
27
Мишич
45
Адеми
45
Адеми
27
Мишич
18
Пьерр-Габриэль
77
Шпикич
77
Шпикич
18
Пьерр-Габриэль
11
Ходжа
10
Стойкович
10
Стойкович
11
Ходжа
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
27
Эрнани
70
Пушич
70
Пушич
27
Эрнани
Остались в запасе
Динамо Загреб
Осиек
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
32
Tin Sajko
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Динамо Загреб - Осиек
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
639
299
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 0
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Максимир
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