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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Динамо Загреб
Вараждин - Динамо Загреб: обзор матча 06 октября 2024
Вараждин
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
35'
Х. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Динамо Загреб
90'
+6
Желтая карточка
Д. Загорац
90'
+2
Желтая карточка
А. Адеми
90'
Замена
А. Адеми
️️️️
П. Сучич
Замена
Ф. Маглица
️️️️
N. Tepšić
76'
73'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Ходжа
73'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Куленович
Замена
A. Ćorić
️️️️
Д. Митровски
65'
Замена
М. Шего
️️️️
J. Poldrugač
65'
55'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Х. Кордоба
55'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
Замена
M. Dabro
️️️️
V. Jovanov
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кордоба
Пас отдал
М. Батурина
31'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
21
Domagoj Mamić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-2-3-1-1
1
13
5
Ба
25
16
3
11
8
9
20
Митровски
22
4-1-2-1-2
24
Загорац
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
70
Кордоба
17
Куленович
16
23
Маглица
23
Маглица
16
20
Митровски
88
88
20
Митровски
11
11
Шего
11
Шего
11
3
7
7
3
8
Сучич
45
Адеми
45
Адеми
8
Сучич
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
11
Ходжа
11
Мбюкю
11
Мбюкю
11
Ходжа
70
Кордоба
77
Шпикич
77
Шпикич
70
Кордоба
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
Остались в запасе
Вараждин
Динамо Загреб
21
Josip Silić
ВР
21
Domagoj Mamić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
21
Domagoj Mamić
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Вараждин - Динамо Загреб
3
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
17
Офсайды
1
0
Количество передач
427
317
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
63
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
7314
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