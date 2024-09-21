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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Горица
Хайдук - Горица: обзор матча 21 сентября 2024
Хайдук
21.09.2024, суббота, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Горица
11'
B. Durdov
55'
B. Durdov
71'
М. Ливайя (П)
5'
M. Kolar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Горица
86'
Замена
Д. Павлович
️️️️
J. Pršir
72'
Замена
М. Джу
️️️️
M. Kolar
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Ливайя
71'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
A. Kalik
62'
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Биук
62'
ГОЛ! 2:1!
B. Durdov
Пас отдал
М. Ливайя
55'
Желтая карточка
И. Диалло
43'
ГОЛ! 1:1!
B. Durdov
Пас отдал
М. Ливайя
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
M. Kolar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
12
Месаке Джу
ПВ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
4-3-1-3
17
Мельняк
21
5
Диалло
22
Уремович
11
Ракитич
10
Кровинович
20
79
Биук
34
10
Ливайя
13
3-2-5
44
24
Миканович
2
Кризманич
22
4
Паязити
77
5
21
20
Ндокит
90
18
20
45
Бенрау
45
Бенрау
20
79
Биук
43
Даяку
43
Даяку
79
Биук
18
8
Павлович
8
Павлович
18
21
12
Джу
12
Джу
21
Остались в запасе
Хайдук
Горица
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
40
Đuro-Giulio Đekić
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Хайдук - Горица
1
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
10
Офсайды
3
0
Количество передач
456
345
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Полюд
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