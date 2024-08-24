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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Горица
Динамо Загреб - Горица: обзор матча 24 августа 2024
Динамо Загреб
24.08.2024, суббота, 21:30
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Горица
6'
С. Куленович
57'
С. Куленович
90+1'
J. Pršir
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Горица
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
J. Pršir
82'
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
72'
Желтая карточка
M. Leš
Желтая карточка
С. Ммае
64'
ГОЛ! 2:0!
С. Куленович
Пас отдал
Х. Кордоба
57'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
46'
Замена
П. Сучич
️️️️
Л. Качавенда
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Куленович
Пас отдал
М. Рог
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Горица
44
Božidar Radošević
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
3-3-1-3
33
Невистич
16
Торренте
3
Ммае
6
Бернауэр
26
Рог
6
Павич
80
Качавенда
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
70
Кордоба
3-2-5
44
24
Миканович
22
2
Кризманич
23
13
90
5
20
Ндокит
18
21
80
Качавенда
8
Сучич
8
Сучич
80
Качавенда
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
24
Миканович
77
77
24
Миканович
Остались в запасе
Динамо Загреб
Горица
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Хан Оливерас
ЛЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
20
Мартин Батурина
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Лука Стойкович
ЛВ
49
Mislav Ćutuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
31
Ivan Banić
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Vinko Skrbin
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Динамо Загреб - Горица
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
6
7
Офсайды
3
0
Количество передач
573
347
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
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1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
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0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
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5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Максимир
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