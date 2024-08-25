Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Хайдук
Истра 1961 - Хайдук: обзор матча 25 августа 2024
Истра 1961
25.08.2024, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хайдук
1'
М. Хайстер
60'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Хайдук
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
A. Maurić
️️️️
I. Ćalušić
86'
Желтая карточка
O. Petrusenko
73'
71'
Замена
M. Antunović
️️️️
А. Трайковски
71'
Замена
A. Kalik
️️️️
И. Ракитич
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
46'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
ГОЛ! 1:0!
М. Хайстер
Пас отдал
I. Ćalušić
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
44
Эмир Сахити
ЛВ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
20
Anthony Kalik
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
3-3-4
21
15
Марешич
97
Кадушич
2
Хайстер
27
2
7
16
Коски
9
70
16
4-3-1-3
22
Уремович
21
5
Диалло
32
Хргович
10
Кровинович
11
Ракитич
21
Пукштас
44
Сахити
10
Ливайя
7
Трайковски
13
27
8
8
27
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
11
Ракитич
20
20
11
Ракитич
7
Трайковски
22
22
7
Трайковски
Остались в запасе
Истра 1961
Хайдук
21
Матео Лисица
ПВ
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
21
Матео Лисица
ПВ
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
37
Noa Skoko
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Истра 1961 - Хайдук
1
1
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
17
Офсайды
4
4
Количество передач
294
490
Сейвы
9
0
Точность передач %
60
79
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Tihomir Pejin, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
Все
Истра 1961
Хайдук
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+