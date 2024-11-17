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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Расинг Клуб
Сан-Лоренсо - Расинг Клуб: обзор матча 17 ноября 2024
Сан-Лоренсо
17.11.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Расинг Клуб
30'
A. Cuello
66'
Ф. Мура
90'
Ф. Мура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Расинг Клуб
90'
+4
Желтая карточка
А. Мартинес
Желтая карточка
J. Romaña
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мура
85'
Желтая карточка
L. Vietto
81'
Замена
L. Vietto
️️️️
Й. Карбонеро
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
80'
77'
Замена
J. Nardoni
️️️️
B. Zuculini
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мура
62'
Замена
G. Rojas
️️️️
M. Di Cesare
62'
Замена
А. Мартинес
️️️️
M. Salas
62'
Замена
N. Colombo
️️️️
S. Solari
Замена
И. Муньяин
️️️️
N. Bustos
62'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
E. Cerutti
62'
Желтая карточка
E. Baez
60'
42'
Желтая карточка
С. Соса
31'
Желтая карточка
M. Salas
ГОЛ! 1:0!
A. Cuello
Пас отдал
N. Bustos
30'
5'
Желтая карточка
S. Quiros
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
36
Bruno Zuculini
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Juan Nardoni
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
3-1-2-4
32
2
Лухан
3
37
Кампи
5
Ремеди
15
29
14
9
19
7
4-1-4-1
21
Ариас
32
15
Мартирена
4
Мура
3
5
Соса
24
7
Карбонеро
17
36
32
29
28
28
29
19
10
Муньяин
10
Муньяин
19
7
29
Вомбергар
29
Вомбергар
7
3
27
27
3
32
23
23
32
36
5
5
36
17
9
Мартинес
9
Мартинес
17
7
Карбонеро
19
19
7
Карбонеро
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Расинг Клуб
20
Facundo Altamirano
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
25
Facundo Cambeses
ВР
21
Agustín García Basso
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
51
Maximiliano Zelaya
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
21
Agustín García Basso
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Сан-Лоренсо - Расинг Клуб
2
5
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Количество передач
248
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.93
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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