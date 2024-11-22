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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт: обзор матча 22 ноября 2024
Индепендьенте Ривадавия
22.11.2024, пятница, 03:30
Аргентина. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ривер Плейт
7'
S. Villa
90+9'
Э. Хам
39'
Ф. Колидио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт
ГОЛ! 2:1!
Э. Хам
Пас отдал
S. Villa
90'
+9
Замена
Э. Бургос
️️️️
L. Abecasis
86'
Замена
Э. Хам
️️️️
L. Sequeira
85'
85'
Замена
А. Барейро
️️️️
Ф. Бустос
75'
Желтая карточка
К. Эчеверри
72'
Замена
R. Aliendro
️️️️
S. Simón
72'
Замена
G. Martinez
️️️️
М. Меса
Замена
L. Gómez
️️️️
D. Ruben Tonetto
70'
Замена
F. Romero
️️️️
V. Ramis
70'
Замена
G. Ríos
️️️️
M. Cardillo
65'
62'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
П. Солари
62'
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Колидио
56'
Желтая карточка
Ф. Колидио
45'
+2
Желтая карточка
П. Солари
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Колидио
Желтая карточка
S. Villa
21'
ГОЛ! 1:0!
S. Villa
Пас отдал
D. Ruben Tonetto
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
8
Lautaro Ríos
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
3-4-3
33
40
42
16
15
11
77
5
7
29
22
4-1-1-3-1
34
Армани
14
Бустос
32
Гаттони
20
Каско
14
5
Вильягра
19
7
Солари
30
Эчеверри
8
Меса
9
Колидио
29
20
Бургос
20
Бургос
29
11
14
14
11
77
8
Хам
8
Хам
77
15
11
11
15
7
7
7
7
19
29
29
19
8
Меса
28
28
8
Меса
7
Солари
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Солари
14
Бустос
28
Барейро
28
Барейро
14
Бустос
9
Колидио
93
Борха
93
Борха
9
Колидио
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Ривер Плейт
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
8
Lautaro Ríos
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт
1
3
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
5
8
Офсайды
5
2
Количество передач
227
523
Сейвы
3
9
Точность передач %
64
82
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
10
8
xG (ожидаемые голы)
1.44
2.09
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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