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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Расинг Клуб
Банфилд - Расинг Клуб: обзор матча 28 октября 2024
Банфилд
28.10.2024, понедельник, 00:15
Аргентина. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Расинг Клуб
53'
B. Sepúlveda
70'
I. Rodríguez
49'
S. Quiros
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Расинг Клуб
90'
+5
Желтая карточка
M. Salas
Замена
J. Miguel Soraire
️️️️
E. Cañete
89'
Замена
A. Maciel
️️️️
Б. Галван
84'
83'
Замена
J. Manuel Elordi
️️️️
S. Quiros
83'
Замена
D. González
️️️️
L. Vietto
76'
Замена
R. Matias Degregorio
️️️️
S. Solari
ГОЛ! 2:1!
I. Rodríguez
70'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
L. Garate
66'
Замена
J. Iribarren
️️️️
Р. ди Лусиано
65'
63'
Замена
A. Urzi
️️️️
Й. Карбонеро
62'
Замена
M. Salas
️️️️
Б. Родригес
ГОЛ! 1:1!
B. Sepúlveda
Пас отдал
Р. ди Лусиано
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
S. Quiros
Замена
A. Obando
️️️️
M. González
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
15
C. Nunez
ЦП
21
Matías González
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
2
Leonardo Sigali
(К)
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
29
Santino Vera
ЦП
49
David González
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
10
Ramiro Matias Degregorio
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
4-4-1-1
23
2
22
Эрнандес
6
22
ди Лусиано
15
23
10
21
16
Галван
79
4-4-2
25
23
32
4
Мура
2
31
Родригес
24
7
Карбонеро
36
19
32
22
ди Лусиано
29
29
22
ди Лусиано
16
Галван
2
2
16
Галван
10
8
8
10
23
19
19
23
21
32
32
21
32
3
3
32
19
49
49
19
31
Родригес
17
17
31
Родригес
32
10
10
32
7
Карбонеро
11
11
7
Карбонеро
Остались в запасе
Банфилд
Расинг Клуб
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
29
Santino Vera
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
2
Guillermo Enrique
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
Остались в запасе
21
Габриэль Ариас
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
29
Santino Vera
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Банфилд - Расинг Клуб
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
11
Офсайды
1
4
Количество передач
327
408
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.25
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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1
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7
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4
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1
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1
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1
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