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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Расинг Клуб
Велес Сарсфилд - Расинг Клуб: обзор матча 05 октября 2024
Велес Сарсфилд
05.10.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Расинг Клуб
86'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Расинг Клуб
Замена
L. Roldán
️️️️
Т. Фернандес
90'
+4
Замена
A. Quirós
️️️️
E. Gómez
89'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
C. Aquino
89'
ГОЛ! 1:0!
B. Romero
Пас отдал
Т. Фернандес
86'
71'
Замена
S. Solari
️️️️
А. Мартинес
71'
Замена
M. Salas
️️️️
A. Almendra
Замена
Ж. Элиас
️️️️
К. Ордоньес
66'
55'
Замена
A. Urzi
️️️️
Х. Кинтеро
53'
Желтая карточка
G. Rojas
51'
Желтая карточка
С. Соса
46'
Замена
B. Zuculini
️️️️
M. Di Cesare
Желтая карточка
Э. Маммана
42'
8'
Замена
N. Colombo
️️️️
S. Quiros
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
30
Агустин Боусат
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
4-5-1
1
4
2
Маммана
16
Гомес
3
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
3-3-2-2
21
Ариас
27
8
Кинтеро
15
Мартирена
3
5
Соса
32
5
20
9
Мартинес
9
Мартинес
24
Фернандес
14
14
24
Фернандес
3
44
44
3
32
Ордоньес
39
Элиас
39
Элиас
32
Ордоньес
22
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
22
32
23
23
32
3
36
36
3
20
17
17
20
9
Мартинес
32
32
9
Мартинес
8
Кинтеро
11
11
8
Кинтеро
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Расинг Клуб
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Велес Сарсфилд - Расинг Клуб
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
9
Офсайды
3
1
Количество передач
365
355
Сейвы
2
5
Точность передач %
67
69
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.37
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
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