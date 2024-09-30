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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба: обзор матча 30 сентября 2024
Ривер Плейт
30.09.2024, понедельник, 00:15
Аргентина. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
12'
F. Girotti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
84'
Замена
G. Albarracín
️️️️
U. Ortegoza
Замена
М. Каско
️️️️
И. Фернандес
79'
72'
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
72'
Замена
М. Галарса
️️️️
Х. Портилья
68'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
V. Depietri
68'
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
R. Botta
Замена
К. Эчеверри
️️️️
М. Ланзини
67'
Замена
П. Солари
️️️️
Ф. Бустос
67'
Замена
Р. Вильягра
️️️️
М. Краневиттер
58'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
S. Simón
58'
57'
Желтая карточка
Г. Эррера
Желтая карточка
М. Краневиттер
52'
48'
Желтая карточка
R. Botta
45'
Желтая карточка
J. Portillo
Желтая карточка
И. Фернандес
40'
Желтая карточка
М. Борха
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
F. Girotti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
4-1-2-1-2
34
Армани
21
Акунья
27
Диас
2
Пеццелла
14
Бустос
5
Краневиттер
19
6
Фернандес
22
Ланзини
9
Колидио
93
Борха
3-5-3
28
17
29
Наварро
16
27
Портилья
20
80
Галарса
5
11
17
Эррера
99
5
Краневиттер
5
Вильягра
5
Вильягра
5
Краневиттер
6
Фернандес
20
Каско
20
Каско
6
Фернандес
19
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
19
22
Ланзини
30
Эчеверри
30
Эчеверри
22
Ланзини
14
Бустос
7
Солари
7
Солари
14
Бустос
16
25
25
16
27
Портилья
5
Галарса
5
Галарса
27
Портилья
20
18
18
20
99
25
25
99
11
33
33
11
Остались в запасе
Ривер Плейт
Тальерес де Кордоба
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Ривер Плейт - Тальерес де Кордоба
3
3
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
16
Офсайды
1
1
Количество передач
565
331
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.18
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
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