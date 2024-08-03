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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Институто
Тальерес де Кордоба - Институто: обзор матча 03 августа 2024
Тальерес де Кордоба
03.08.2024, суббота, 23:15
Аргентина. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Институто
61'
B. Barticciotto
64'
J. Franco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Институто
Красная карточка
С. Паласиос
90'
+2
86'
Замена
R. Perez
️️️️
G. Lódico
86'
Замена
M. Brizuela
️️️️
S. Moreyra
83'
Желтая карточка
S. Moreyra
Желтая карточка
C. Tarragona
81'
Замена
С. Паласиос
️️️️
S. Martínez
81'
78'
Замена
J. Lázaro
️️️️
I. Russo
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
73'
Замена
V. Depietri
️️️️
R. Ruiz Rodríguez
73'
69'
Замена
B. Cuello
️️️️
Д. Пуэбла
68'
Замена
С. Ромеро
️️️️
S. Rodríguez
64'
ГОЛ! 1:1!
J. Franco
Пас отдал
L. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
B. Barticciotto
Пас отдал
G. Albarracín
61'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
U. Ortegoza
59'
47'
Желтая карточка
F. Alarcón
Замена
G. Albarracín
️️️️
M. Portillo
46'
Желтая карточка
M. Portillo
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
26
Marcos Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
22
Juan Franco
ЦЗ
8
Jonas Acevedo
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Valentin Depietri
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
23
Rodrigo Perez
ЦП
21
Jeremías Lázaro
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-4-3
29
Наварро
4
Каталан
3
29
Бенавидес
26
16
14
27
Портилья
99
18
17
Эррера
4-4-2
1
6
18
22
23
Рекена
34
20
8
Пуэбла
8
29
11
26
25
25
26
14
34
Паласиос
34
Паласиос
14
18
11
11
18
99
25
25
99
16
33
33
16
34
33
33
34
20
23
23
20
29
21
21
29
8
Пуэбла
22
22
8
Пуэбла
11
10
Ромеро
10
Ромеро
11
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Институто
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
32
Matías Romero
ЦП
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Диего Дабове
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Институто
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
2
1
Количество передач
447
320
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.83
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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