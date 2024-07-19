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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия
Индепендьенте Ривадавия - Химнасия: обзор матча 19 июля 2024
Индепендьенте Ривадавия
19.07.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Химнасия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Химнасия
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
14
Офсайды
0
1
Количество передач
298
420
Сейвы
0
2
Точность передач %
65
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.11
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
Новости команд
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