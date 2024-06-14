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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Институто
Ньюэллс Олд Бойз - Институто: обзор матча 14 июня 2024
Ньюэллс Олд Бойз
14.06.2024, пятница, 03:15
Аргентина. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Институто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Институто
Вторая желтая
Р. Фернандес
90'
+3
Желтая карточка
Р. Фернандес
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Институто
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
395
268
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.73
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
Все
Ньюэллс Олд Бойз
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