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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Арда
Ботев - Арда: обзор матча 27 мая 2024
Ботев
27.05.2024, понедельник, 20:00
Болгария. Первая лига, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Арда
37'
T. Yordanov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Арда
84'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
I. Tilev
71'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
T. Yordanov
71'
Замена
B. Tyutyukov
️️️️
E. Mami Tetah
52'
Замена
I. Kokonov
️️️️
S. Ivanov
37'
ГОЛ! 0:1!
T. Yordanov
Пас отдал
D. Lozev
26'
Желтая карточка
P. Krachunov
19'
Желтая карточка
E. Mami Tetah
14'
Желтая карточка
S. Ivanov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
77
Stefan Smarkalev
ВР
44
Kostadin Tatarov
ЦЗ
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
44
Biser Bonev
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
10
Борислав Цонев
ЦП
20
Deyan Lozev
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Ботев
17
Nikolay Minkov
ЦП
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-4-2
77
44
43
42
30
6
Карабелев
18
44
10
Секулич
20
Степонавичюс
2-1-1-5
1
6
12
80
Котев
10
Цонев
36
33
26
91
99
33
18
Гусейнов
18
Гусейнов
33
91
17
17
91
26
29
29
26
99
9
Оффор
9
Оффор
99
Остались в запасе
Ботев
Арда
17
Nikolay Minkov
ЦП
Главный тренер
Станислав Генчев
13
Petar L. Petrov
ВР
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
17
Nikolay Minkov
ЦП
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Ботев - Арда
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Vasimir El Hatib, Bulgaria
Стадион:
Hristo Botev Stadium, Plovdiv
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