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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Ботев
Арда - Ботев: обзор матча 11 мая 2024
Арда
11.05.2024, суббота, 17:00
Болгария. Первая лига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ботев
64'
B. Tyutyukov
85'
Й. Тамм (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арда - Ботев
Замена
I. Yurukov
️️️️
Б. Цонев
89'
Замена
F. Eboa Eboa
️️️️
Ч. Оффор
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Й. Тамм
85'
ГОЛ! 1:0!
B. Tyutyukov
Пас отдал
T. Yordanov
64'
Замена
T. Yordanov
️️️️
I. Tilev
63'
Замена
B. Tyutyukov
️️️️
M. Stoev
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
10
Борислав Цонев
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Ботев
38
Матвей Игонен
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
44
Ehije Ukaki
ЦЗ
42
Ivaylo Videv
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
57
Samuel Akere
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
16
Velian Vidolov
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
3-1-1-5
1
18
Гусейнов
6
12
80
Котев
10
Цонев
20
9
Оффор
33
36
91
4-3-3
38
Игонен
44
42
5
Тамм
38
Балояннис
57
6
Карабелев
20
99
11
10
Секулич
9
Оффор
93
93
9
Оффор
10
Цонев
12
12
10
Цонев
36
29
29
36
33
99
99
33
Остались в запасе
Арда
Ботев
13
Petar L. Petrov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
16
Velian Vidolov
ЦП
22
Daniel Kajzer
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Остались в запасе
16
Velian Vidolov
ЦП
22
Daniel Kajzer
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Арда - Ботев
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Ботев
Болгария. Первая лига, 17 тур
Спартак Варна
- : -
06.12.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Информация о матче
Главный судья:
Vasil Minev, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
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