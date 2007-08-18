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Спартак-Нальчик - Химки
Спартак-Нальчик - Химки: обзор матча 18 августа 2007
Спартак-Нальчик
18.08.2007, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Химки
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Матчи команд
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Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Лукашин
С. Французов (оба – Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
НТВ+ "Онлайн" 20:00
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