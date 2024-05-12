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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 12 мая 2024
Хиберниан
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
0 : 4
Завершен
Абердин
30'
Л. Кларксон
52'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Абердин
83'
Желтая карточка
Г. Шинни
77'
Замена
J. McGarry
️️️️
Д. МакКензи
77'
Замена
Дюк
️️️️
Д. Хойлетт
Желтая карточка
А. Ле Фондре
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Ньюэлл
71'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Э. Маркондес
71'
67'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Б. Миовски
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Венте
60'
Замена
Д. Левитт
️️️️
Н. Мория-Уэлш
60'
52'
ГОЛ! 0:2!
Б. Миовски
Пас отдал
Д. Хойлетт
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кларксон
Пас отдал
Д. МакКензи
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
(К)
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
(К)
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
10
Люк Амос
ОП
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
19
Эстер Соклер
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
2-5-2-1
35
Воллакотт
33
Бушири
4
Хэнлон
10
Маркондес
11
Ньюэлл
22
Мория-Уэлш
21
Обита
28
Кадден
9
Маолида
10
Бойл
9
Венте
4-1-3-1-1
13
Рос
2
Девлин
2
3
Гартенманн
3
МакКензи
21
Полвара
18
Бэррон
7
Кларксон
30
Хойлетт
17
МакГрат
28
Миовски
9
Венте
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
9
Венте
11
Ньюэлл
10
Амос
10
Амос
11
Ньюэлл
22
Мория-Уэлш
63
Левитт
63
Левитт
22
Мория-Уэлш
10
Маркондес
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
10
Маркондес
3
МакКензи
23
23
3
МакКензи
28
Миовски
19
Соклер
19
Соклер
28
Миовски
30
Хойлетт
11
Дюк
11
Дюк
30
Хойлетт
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Ross Doohan
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Хиберниан - Абердин
2
1
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
5
Офсайды
1
1
Количество передач
508
373
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
- : -
02.12.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
3 : 0
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
- : -
02.12.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
2 : 0
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
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