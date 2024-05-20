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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 20 мая 2024
Серветт
20.05.2024, понедельник, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа A, 4 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
73'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Янг Бойз
87'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
75'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Лаупер
75'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Л. Лакомы
74'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Н. Перссон
73'
ГОЛ! 0:1!
М. Камара
Пас отдал
Л. Лакомы
Замена
А. Антунес
️️️️
Б. Болла
67'
65'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Имери
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Т. Нисимура
58'
46'
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Мвука
Замена
К. Цунемото
️️️️
Д. Дулин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
26
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-3-3-1
32
Фрик
6
Бронн
4
Руй
77
Болла
18
Мазику
28
Дулин
2
Маньин
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
20
Нисимура
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
17
Джанко
5
Камара
16
Перссон
30
Имери
30
Лаупер
24
Лакомы
22
Мвука
51
Хушич
12
Элиа
26
Иттен
28
Дулин
6
Цунемото
6
Цунемото
28
Дулин
20
Нисимура
21
Гуйемено
21
Гуйемено
20
Нисимура
77
Болла
8
Антунес
8
Антунес
77
Болла
30
Лаупер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Лакомы
16
Перссон
23
Угринич
23
Угринич
16
Перссон
22
Мвука
19
Колли
19
Колли
22
Мвука
30
Имери
35
Ганвула
35
Ганвула
30
Имери
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Давид фон Бальмус
ВР
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
15
Офсайды
1
0
Количество передач
344
403
Сейвы
1
0
Точность передач %
68
73
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
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