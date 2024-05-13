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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Спартак Сб
Нови Пазар - Спартак Сб: обзор матча 13 мая 2024
Нови Пазар
13.05.2024, понедельник, 17:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Спартак Сб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Спартак Сб
90'
Замена
M. Tošeski
️️️️
Ю. Станоев
89'
Замена
D. Kerkez
️️️️
A. Todoroski
81'
Желтая карточка
A. Todoroski
Замена
I. Kahrović
️️️️
D. Bojat
78'
73'
Замена
К. Атуле
️️️️
О. Мудрински
Желтая карточка
F. Knežević
71'
Замена
М. Петкович
️️️️
N. Srećković
70'
Замена
F. Knežević
️️️️
N. Karaklajić
63'
Замена
С. Исламович
️️️️
M. Momcilovic
63'
60'
Замена
М. Мийич
️️️️
Й. Лукич
45'
+2
Желтая карточка
Й. Лукич
Пенальти не реализован!
С. Сума
45'
Желтая карточка
С. Сума
41'
Желтая карточка
E. Azemović
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Сейдуба Сума
(К)
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
22
Адем Льяич
АП
13
A. Cisse
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
33
Юг Станоев
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Нови Пазар
4
Luka Čermelj
ЦЗ
4
Daris Karišik
ЦЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
22
Сеад Исламович
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
23
Irfan Kahrović
ЦФ
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
2-4-1-3
1
27
Аннан
55
23
20
Сума
20
14
22
Льяич
9
22
13
4-3-3
1
Вулич
31
Богичевич
15
Чаласан
49
Крсманович
2
Мияйлович
5
Джурасович
70
Томович
10
9
Мудрински
4
Лукич
33
Станоев
14
22
Исламович
22
Исламович
14
9
80
80
9
20
21
Петкович
21
Петкович
20
23
23
23
23
10
5
5
10
4
Лукич
14
Мийич
14
Мийич
4
Лукич
33
Станоев
22
22
33
Станоев
9
Мудрински
19
Атуле
19
Атуле
9
Мудрински
Остались в запасе
Нови Пазар
Спартак Сб
4
Luka Čermelj
ЦЗ
4
Daris Karišik
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
45
Filip Manojlović
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Остались в запасе
4
Luka Čermelj
ЦЗ
4
Daris Karišik
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
45
Filip Manojlović
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Душан Джорджевич
Статистика матча Нови Пазар - Спартак Сб
3
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
691
305
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
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