Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 11 мая 2024
Андерлехт
11.05.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Генк
44'
Я. Версхарен
70'
К. Дольберг
75'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Генк
Замена
Н. Ангуло
️️️️
А. Дрейер
90'
+2
86'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
П. Грошовски
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
80'
75'
ГОЛ! 2:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
З. Эль Уахди
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Стройкенс
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
70'
68'
Замена
А. Фадера
️️️️
М. Садик
55'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Садик
ГОЛ! 1:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
М. Стройкенс
44'
Желтая карточка
Т. Делэни
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
(К)
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
(К)
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
32
Гаттони
54
Сарделла
27
Делэни
23
Ритс
16
Версхарен
10
Дрейер
29
Стройкенс
9
Дольберг
3-2-2-1-2
26
Вандевордт
3
МакКензи
7
Эль Уахди
15
Садик
46
Куэста
18
Кайембе
5
Галарса
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
99
Арокодаре
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
10
Дрейер
10
Ангуло
10
Ангуло
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
17
Грошовски
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
17
Грошовски
15
Садик
39
Фадера
39
Фадера
15
Садик
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Андерлехт - Генк
1
2
Всего ударов по воротам
17
19
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
5
14
Офсайды
0
2
Количество передач
409
476
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.67
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Генк
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+