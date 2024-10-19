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Лада-Тольятти - Торпедо
Лада-Тольятти - Торпедо: обзор матча 27 августа 1994
Лада-Тольятти
27.08.1994, суббота, 00:00
Чемпионат России, 21 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
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Протокол Лада-Тольятти - Торпедо
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Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Лада-Тольятти - Торпедо
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Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
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12.10.2024
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05.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
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28.09.2024
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
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Торпедо
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Волга
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14.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
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07.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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1 : 1
01.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
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1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
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