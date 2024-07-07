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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Родина-М
Динамо-2 - Родина-М: обзор матча 07 июля 2024
Динамо-2
07.07.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
2 : 0
Завершен
Родина-М
7'
А. Хубулов
29'
Д. Боков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-2 - Родина-М
Замена
С. Ласкин
️️️️
Д. Боков
88'
Замена
Е. Акимов
️️️️
А. Хубулов
80'
Замена
Д. Симонов
️️️️
Д. Ерофеев
80'
Желтая карточка
А. Хубулов
77'
67'
Замена
А. Гончаров
️️️️
А. Бирюков
67'
Замена
М. Киселев
️️️️
А. Гарибян
Замена
У. Бабаев
️️️️
А. Чупаев
57'
Желтая карточка
К. Исаев
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Боков
Пас отдал
Д. Ерофеев
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Хубулов
Пас отдал
Д. Ерофеев
7'
2'
Желтая карточка
Р. Копылов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
76
Илья Купцов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
62
Рустам Берзегов
ЦП
57
Роман Копылов
АП
18
Даниил Борисов
ПВ
32
Константин Матвеев
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Степан Ласкин
ЛВ
75
Максим Майоров
ОП
30
Денис Симонов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
Родина-М
98
Никита Быков
ВР
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
89
Матвей Киселев
ЦФ
4-2-1-3
76
Купцов
15
Балахонов
56
Зайдензаль
37
Исаев
86
Головачев
6
Ибрагимов
30
Александров
46
Ерофеев
38
Чупаев
28
Хубулов
11
Боков
3-1-3-2
35
Тарасов
27
Гаджиев
7
Харлан
44
Баранов
62
Берзегов
32
Матвеев
57
Копылов
8
Ципуштанов
77
Гарибян
18
Борисов
38
Чупаев
7
Бабаев
7
Бабаев
38
Чупаев
28
Хубулов
96
Акимов
96
Акимов
28
Хубулов
46
Ерофеев
30
Симонов
30
Симонов
46
Ерофеев
11
Боков
98
Ласкин
98
Ласкин
11
Боков
Бирюков
92
Гончаров
92
Гончаров
Бирюков
77
Гарибян
89
Киселев
89
Киселев
77
Гарибян
25
Бирюков
25
Бирюков
Остались в запасе
Динамо-2
Родина-М
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
75
Максим Майоров
ОП
33
Глеб Князев
ПВ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
98
Никита Быков
ВР
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
75
Максим Майоров
ОП
33
Глеб Князев
ПВ
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
Остались в запасе
98
Никита Быков
ВР
48
Вадим Ролдугин
ПЗ
3
Андрей Рогачев
ЛЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Динамо-2 - Родина-М
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
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