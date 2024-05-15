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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Либертад
Ривер Плейт - Либертад: обзор матча 15 мая 2024
Ривер Плейт
15.05.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, группа H, 5 тур
2 : 0
Завершен
Либертад
41'
М. Борха
84'
М. Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Либертад
ГОЛ! 2:0!
М. Борха
84'
81'
Замена
Á. Campuzano
️️️️
Э. Кабальеро
81'
Замена
G. Aguilar
️️️️
B. Merlini
75'
Желтая карточка
А. Барейро
71'
Замена
А. Барейро
️️️️
И. Франко
71'
Замена
О. Кардосо
️️️️
C. R. Santa
68'
Желтая карточка
Э. Кабальеро
Желтая карточка
П. Диас
65'
59'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
М. Эспиноса
ГОЛ! 1:0!
М. Борха
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Либертад
17
Матиас Эспиноса
ЛЗ
4
N. Gimenez
ЦЗ
5
D. Viera
ЦЗ
3
L. Cardozo
ЦЗ
16
Iván Ramírez
ЦЗ
19
Иван Франко
ЛВ
18
B. Merlini
ЦП
21
L. Sanabria
ЦП
26
Эрнесто Кабальеро
ЦП
24
C. R. Santa
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Галеано
Ривер Плейт
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
Либертад
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
M. Jacquet
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
10
W. Mendieta
ЦП
6
Álvaro Campuzano
ЦП
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
20
Антонио Барейро
ПВ
9
G. Aguilar
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
2-1-2
34
Армани
27
Диас
14
6
Фернандес
93
Борха
9
Колидио
3-2-3-1-1
5
3
16
4
17
Эспиноса
18
21
26
Кабальеро
19
Франко
24
18
9
9
18
17
Эспиноса
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
17
Эспиноса
26
Кабальеро
6
6
26
Кабальеро
19
Франко
20
Барейро
20
Барейро
19
Франко
24
7
Кардосо
7
Кардосо
24
Остались в запасе
Ривер Плейт
Либертад
5
Эсекьель Барко
АП
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Мартин Демичелис
10
W. Mendieta
ЦП
23
M. Jacquet
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
Главный тренер
Ариэль Галеано
Остались в запасе
5
Эсекьель Барко
АП
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
10
W. Mendieta
ЦП
23
M. Jacquet
ЦЗ
26
Iván Piris
ЦЗ
14
Уго Мартинес
ЦП
15
Анхель Лусена
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Ариэль Галеано
Статистика матча Ривер Плейт - Либертад
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
12
Офсайды
6
3
Количество передач
590
408
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.31
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Либертад
Парагвай. Примера, 21 тур
Либертад
- : -
30.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
1 : 2
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Информация о матче
Главный судья:
Пиеро Маса
Стадион:
Монументаль
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1
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3
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13
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9
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14 ноября
1
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6 августа
1
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29 июля
3
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13
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