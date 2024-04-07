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СКА-Хабаровск
Динамо
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
1 мая, 22:54
1
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 21:08
2
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 21:00
5
Зарема ответила, благодаря кому «Спартак» прошел «Динамо»
1 мая, 20:55
9
«Пускай тренируется в Махачкале»: Тихонов раскритиковал женщину-судью после поражения «Енисея»
20 апреля, 18:37
4
«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:50
0
«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:31
0
«СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 7 апреля
7 апреля, 09:12
0
Стало известно, когда «СКА-Хабаровск» сыграет на домашнем стадионе
3 апреля, 15:29
0
Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 23:24
0
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
1 мая, 22:54
1
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 21:08
2
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»
1 мая, 21:00
5
Зарема ответила, благодаря кому «Спартак» прошел «Динамо»
1 мая, 20:55
9
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0 : 1
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Россия. Первая лига, 27 тур
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1 : 0
14.04.2024
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Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
20.04.2024
Енисей
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Пари НН
1 : 4
21.04.2024
Динамо
Россия. Первая лига, 30 тур
Ленинградец
0 : 1
28.04.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
24.04.2024
Родина
Россия. Первая лига, 28 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
20.04.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
14.04.2024
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Россия. Первая лига, 26 тур
СКА-Хабаровск
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07.04.2024
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Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
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17.04.2024
Динамо

СКА-Хабаровск - Динамо: обзор матча 02 апреля 2024

СКА-Хабаровск
02.04.2024, вторник, 17:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Матч завершен
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Динамо
69' А. Гонгапшев
12' В. Грулев
74' Ф. Бальбуэна
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол СКА-Хабаровск - Динамо
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Даниил Фомин
Желтая карточка
Николай Покидышев
89'
84'
Замена
Егор Назаренко ️️️️➡️️ Александр Кутицкий
Замена
Саид Алиев ️️️️➡️️ Альбек Гонгапшев
83'
75'
Замена
Бителло ️️️️➡️️ Ярослав Гладышев
75'
Замена
Луис Чавес ️️️️➡️️ Лука Гагнидзе
74'
ГОЛ! 1:2
Фабиан Бальбуэна
ГОЛ! 1:1
Альбек Гонгапшев
69'
Замена
Андрей Никитин ️️️️➡️️ Артем Симонян
68'
Желтая карточка
Вячеслав Подберезкин
52'
Желтая карточка
Игорь Коновалов
13'
12'
ГОЛ! 0:1
Вячеслав Грулев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Игорь Коновалов
ЦП
95
Илья Петров
ЦП
7
Артем Симонян
АП
21
Кирилл Никитин
ЛВ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
50
Александр Кутицкий
ЦЗ
3
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
34
Лука Гагнидзе
ЦП
20
Вячеслав Грулев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
10
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
24
Луис Чавес
ОП
89
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
41
Егор Назаренко
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-3-2-1
78
Имамов
5
Мусалов
96
Рукас
4
Кожемякин
17
Покидышев
92
Подберезкин
8
Коновалов
95
Петров
21
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
3-3-1-1-2
1
Шунин
3
Бальбуэна
18
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
7
Скопинцев
34
Гагнидзе
20
Грулев
10
Смолов
91
Гладышев
7
Симонян
31
Никитин
31
Никитин
7
Симонян
11
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
11
Гонгапшев
34
Гагнидзе
24
Чавес
24
Чавес
34
Гагнидзе
91
Гладышев
89
Бителло
89
Бителло
91
Гладышев
50
Кутицкий
41
Назаренко
41
Назаренко
50
Кутицкий
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Динамо
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
91
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
28
Кирилл Исаев
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча СКА-Хабаровск - Динамо
3
1
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок (Владивосток)
Стадион:
Кировец
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Россия. Кубок
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Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
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0 : 2
01.05.2024
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- : -
02.05.2024
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- : -
02.05.2024
Зенит
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ), ответный матч
Зенит
- : -
15.05.2024
ЦСКА
Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Динамо
0 : 2
01.05.2024
Спартак
Россия. Кубок. Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Ростов
- : -
02.05.2024
Балтика
Россия. Кубок. Финал (Путь РПЛ), первый матч
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- : -
02.05.2024
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Зенит
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15.05.2024
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