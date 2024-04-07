СКА-Хабаровск

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Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»
Соболев и Игнатов сделали фото после победы: «Ночной кошмар «Динамо»
Слишкович прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо»
Зарема ответила, благодаря кому «Спартак» прошел «Динамо»