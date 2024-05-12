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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - УТА Арад
Динамо Бухарест - УТА Арад: обзор матча 12 мая 2024
Динамо Бухарест
12.05.2024, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 0
Завершен
УТА Арад
15'
H. Abdallah
21'
R. Patriche
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - УТА Арад
Желтая карточка
R. Grigore
90'
+7
Замена
R. Grigore
️️️️
Д. Политик
90'
+1
Вторая желтая
R. Patriche
88'
Желтая карточка
A. Golubović
87'
Замена
D. Iglesias
️️️️
Г. Миланов
81'
75'
Замена
А. Тудоре
️️️️
K. Luckassen
75'
Замена
A. Lopez
️️️️
M. Stolnik
Замена
A. Alexandru Bordușanu
️️️️
C. Amzăr
71'
61'
Вторая желтая
И. Эзекиель
60'
Желтая карточка
M. Stolnik
Желтая карточка
A. Bani
53'
52'
Желтая карточка
K. Luckassen
Желтая карточка
Г. Миланов
46'
46'
Замена
R. Pop
️️️️
C. Vulturar
46'
Замена
Ж. Педру
️️️️
C. Micovschi
Желтая карточка
R. Patriche
36'
25'
Желтая карточка
И. Эзекиель
23'
Желтая карточка
C. Vulturar
ГОЛ! 2:0!
R. Patriche
21'
ГОЛ! 1:0!
H. Abdallah
Пас отдал
C. Amzăr
15'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
8'
Замена
C. Costin
️️️️
A. Bani
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
5
Marko Stolnik
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
(К)
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
27
P. Neagu
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
УТА Арад
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
20
Andrei David
ЦП
55
Rares Pop
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-5-1
25
2
24
31
23
17
Миланов
8
Гнаоре
24
Павичич
20
Политик
22
11
3-2-5
25
Кучер
5
29
19
15
21
15
Конте
24
42
70
Эзекиель
66
22
98
98
22
31
20
20
31
17
Миланов
10
10
17
Миланов
20
Политик
22
22
20
Политик
19
8
Педру
8
Педру
19
15
55
55
15
42
99
Тудоре
99
Тудоре
42
Остались в запасе
Динамо Бухарест
УТА Арад
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
27
P. Neagu
ЦФ
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
27
P. Neagu
ЦФ
39
Дориан Райлеан
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
16
Christian Ilic
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Остались в запасе
1
Denis Lungu
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
77
Albert Stahl
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Динамо Бухарест - УТА Арад
6
1
1
4
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Количество передач
446
397
Сейвы
1
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
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Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
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