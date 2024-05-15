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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 15 мая 2024
Олимпиакос
15.05.2024, среда, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
65'
А. Орта
90+2'
А. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - АЕК
ГОЛ! 2:0!
А. Орта
Пас отдал
Ж. Мартинш
90'
+2
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Шикинью
88'
Желтая карточка
Шикинью
85'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Д. Поденсе
81'
Желтая карточка
Куини
74'
70'
Замена
П. Манталос
️️️️
Н. Элиассон
70'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
А. Орта
65'
61'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
М. Гачинович
61'
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Араухо
46'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андреас Ндой
ОП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
21
Серхио Араухо
(К)
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
12
Жоао Карвалью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
10
Роберт Любичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-2-1-2-2
19
Цолакис
65
6
Карму
23
Родиней
32
Хецце
5
Ндой
6
Орта
7
Фортунис
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-2-2-2
23
Станкович
19
Сидибе
21
Вида
18
Калленс
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
99
Гарсия
21
Араухо
22
Шикинью
12
Карвалью
12
Карвалью
22
Шикинью
11
Поденсе
10
Мартинш
10
Мартинш
11
Поденсе
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
19
Сидибе
16
Йонссон
16
Йонссон
19
Сидибе
17
Элиассон
20
Манталос
20
Манталос
17
Элиассон
8
Гачинович
39
Амрабат
39
Амрабат
8
Гачинович
21
Араухо
9
Понсе
9
Понсе
21
Араухо
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
11
Офсайды
4
2
Количество передач
359
369
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
70
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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