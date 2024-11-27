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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Фламенго
Форталеза - Фламенго: обзор матча 27 ноября 2024
Форталеза
27.11.2024, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Фламенго
90'
+2
Желтая карточка
Г. Варела
90'
Замена
Г. Варела
️️️️
Жерсон
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
87'
79'
Желтая карточка
Н. де ла Крус
Желтая карточка
E. Mancuso
79'
Замена
Калебе
️️️️
Г. Насименту
75'
73'
Замена
Д. Луис
️️️️
Г. Плата
70'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Микаэл
67'
Вторая желтая
Э. Пульгар
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Э. Мартинес
65'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
65'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
65'
46'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Г. Барбоза
24'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
Б. Кушчевич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
(К)
ЦЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
29
Аллан
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
18
Николас де ла Крус
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
19
Guilherme
ЦФ
4-2-3-2
13
Кушчевич
4
Тити
40
2
Бритес
35
Насименту
5
Россетто
21
Мойзес
6
Мартинес
7
Мариньо
18
Лусеро
1
4-1-1-3-1
1
Росси
43
Уэсли
3
Ортис
4
Перейра
26
Сандро
5
Пульгар
8
Жерсон
19
Плата
30
Микаэл
27
Энрике
9
Барбоза
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
35
Насименту
30
Калебе
30
Калебе
35
Насименту
6
Мартинес
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Мартинес
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
19
Плата
4
Луис
4
Луис
19
Плата
8
Жерсон
2
Варела
2
Варела
8
Жерсон
30
Микаэл
24
Алькарас
24
Алькарас
30
Микаэл
9
Барбоза
18
де ла Крус
18
де ла Крус
9
Барбоза
Остались в запасе
Форталеза
Фламенго
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
19
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
19
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Форталеза - Фламенго
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
312
517
Сейвы
4
1
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.22
1.32
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
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