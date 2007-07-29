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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 29 июля 2007
Томь
29.07.2007, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
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Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
В. Енютин (оба – Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
НТВ+ "НАШ ФУТБОЛ" 15:00
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