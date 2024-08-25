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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ХИК - Интер
ХИК - Интер: обзор матча 25 августа 2024
ХИК
25.08.2024, воскресенье, 16:00
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Интер
71'
А. Хальме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Интер
86'
Замена
J. Kekarainen
️️️️
F. Krebs
Замена
M. Boamah
️️️️
Д. О'Шонесси
82'
77'
Замена
C. Ouguehi
️️️️
Ю. Ниска
77'
Замена
T. Lahdensuo
️️️️
D. Nzoko
Замена
Д. Томаш
️️️️
К. Палумец
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Хальме
Пас отдал
Л. Эрвин
71'
67'
Замена
Ж. Боту
️️️️
D. Smith
Замена
Л. Лингман
️️️️
О. Кекчу
60'
Желтая карточка
А. Хальме
55'
Замена
Н. Мяенпяя
️️️️
J. Öst
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
24
Бруклин Лайонс-Фостер
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
7
Озан Кекчу
ЛВ
22
Liam Möller
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
7
Люк Планж
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
48
Axel Kouame
ЦП
23
Florian Krebs
ЦП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Michael Boamah
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
20
Joonas Kekarainen
ЦП
23
Daniel Rökman
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
11
Thomas Lahdensuo
ЦФ
4-2-2-2
1
5
О'Шонесси
6
Хальме
24
Лайонс-Фостер
27
Куассиви-Бениссан
22
80
Палумец
7
Кекчу
10
Альбанезе
94
Эрвин
7
Планж
3-2-5
1
5
Гранлунд
22
2
Ниска
48
23
19
Тамминен
79
9
19
3
1
85
Мяенпяя
85
Мяенпяя
1
5
О'Шонесси
24
24
5
О'Шонесси
80
Палумец
33
Томаш
33
Томаш
80
Палумец
7
Кекчу
10
Лингман
10
Лингман
7
Кекчу
2
Ниска
24
24
2
Ниска
23
20
20
23
9
11
Боту
11
Боту
9
79
11
11
79
Остались в запасе
ХИК
Интер
23
Ноа Паллас
ЛЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
12
Eero Vuorjoki
ВР
23
Daniel Rökman
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Остались в запасе
23
Ноа Паллас
ЛЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
23
Daniel Rökman
ЦФ
2
Bart Straalman
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Веса Васара
Статистика матча ХИК - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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