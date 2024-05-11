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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - ХИК
Интер - ХИК: обзор матча 11 мая 2024
Интер
11.05.2024, суббота, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
ХИК
39'
Э. Олусанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - ХИК
Вторая желтая
Ж. Боту
90'
+3
90'
+1
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
Х. Банде
Желтая карточка
Ж. Боту
89'
Замена
Ю. Ниска
️️️️
C. Ouguehi
85'
Замена
D. Smith
️️️️
I. Järvinen
77'
67'
Замена
К. Морос
️️️️
Л. Планж
39'
ГОЛ! 0:1!
Э. Олусанья
Пас отдал
К. Куассиви-Бениссан
32'
Желтая карточка
Д. Томаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
23
Florian Krebs
ЦП
3
J. Hamalainen (o.g.)
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
19
Iiro Järvinen
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
23
Ноа Паллас
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Интер
2
Юсси Ниска
ЛЗ
21
D. Osede
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
ХИК
2
Карлос Морос
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
2-1-1-3
24
5
Гранлунд
23
11
Боту
19
19
Тамминен
3
4-2-1-3
1
27
Куассиви-Бениссан
4
Тойвио
33
Томаш
23
Паллас
10
Лингман
9
Кескинен
12
Банде
21
Олусанья
7
Планж
8
24
2
Ниска
2
Ниска
24
19
9
9
19
7
Планж
2
Морос
2
Морос
7
Планж
12
Банде
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
12
Банде
Остались в запасе
Интер
ХИК
21
D. Osede
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
21
D. Osede
ЦФ
Остались в запасе
14
Нуно Сарпей
ОП
26
Aaro Toivonen
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Интер - ХИК
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Antti Munukka, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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