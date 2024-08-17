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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Мальме - Норрчепинг
Мальме - Норрчепинг: обзор матча 17 августа 2024
Мальме
17.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
2 : 1
Завершен
Норрчепинг
30'
А. Кристиансен
78'
Л. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Норрчепинг
90'
Замена
J. Ceesay
️️️️
I. Lushaku
90'
Замена
K. Höög Jansson
️️️️
D. Salihović
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Т. Али
84'
81'
Желтая карточка
М. Неффати
ГОЛ! 2:0!
Л. Йонсен
Пас отдал
Х. Болин
78'
76'
Замена
Т. Прица
️️️️
K. Khazeni
Замена
О. Берг
️️️️
О. Розенгрен
72'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
A. Skogmar
72'
Замена
С. Нанаси
️️️️
А. Кристиансен
61'
Замена
Х. Болин
️️️️
С. Йоргенсен
61'
Желтая карточка
Л. Йонсен
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Кристиансен
Пас отдал
С. Йоргенсен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
22
Таха Али
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К)
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
14
Ismet Lushaku
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Мальме
50
Йоаким Перссон
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Оливер Берг
ЦП
34
Закария Лукили
ЦП
38
Хуго Болин
ПВ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
6
Kevin Höög Jansson
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
3-5-1-1
30
Фридрих
13
Ольссон
25
Реслер
19
Зеттерстрем
22
Али
10
Кристиансен
4
Йонсен
7
Розенгрен
37
8
Йоргенсен
22
Ботхейм
3-5-1-2
24
19
Ватсон
2
Калли
14
16
14
9
Траустасон
37
Неффати
26
5
Ниман
91
37
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
37
7
Розенгрен
10
Берг
10
Берг
7
Розенгрен
10
Кристиансен
11
Нанаси
11
Нанаси
10
Кристиансен
22
Али
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
22
Али
8
Йоргенсен
38
Болин
38
Болин
8
Йоргенсен
14
23
23
14
16
6
6
16
26
22
Прица
22
Прица
26
Остались в запасе
Мальме
Норрчепинг
50
Йоаким Перссон
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
34
Закария Лукили
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
50
Йоаким Перссон
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
34
Закария Лукили
ЦП
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Мальме - Норрчепинг
1
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
9
Офсайды
2
0
Количество передач
567
303
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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