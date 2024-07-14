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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хэкен - Эльфсборг
Хэкен - Эльфсборг: обзор матча 14 июля 2024
Хэкен
14.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
3 : 5
Завершен
Эльфсборг
22'
С. Густафсон
45+2'
В. Лунддал
66'
A. Youssef
26'
С. Хольмен
90+2'
П. Фрик
90+5'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Эльфсборг
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
А. Зенели
Пас отдал
П. Фрик
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
П. Фрик
Пас отдал
А. Зенели
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
85'
Замена
Ю. Хаммар
️️️️
А. Лаюни
85'
74'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Р. Каиб
Замена
A. Lindahl
️️️️
В. Лунддал
73'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
67'
ГОЛ! 3:1!
A. Youssef
Пас отдал
М. Ригор
66'
Желтая карточка
A. Romeo
63'
62'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Б. Зенели
58'
Желтая карточка
Б. Зенели
56'
Замена
П. Фрик
️️️️
М. Байду
56'
Замена
А. Касем
️️️️
E. Aron Guðmundsson
Желтая карточка
А. Линде
49'
45'
+5
Желтая карточка
Н. Хульт
Желтая карточка
М. Ригор
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
В. Лунддал
Пас отдал
Э. Ховланд
45'
+2
40'
Желтая карточка
Г. Хенрикссон
Желтая карточка
С. Густафсон
40'
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Хольмен
Пас отдал
Б. Зенели
ГОЛ! 1:0!
С. Густафсон
Пас отдал
A. Romeo
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
23
Бесфорт Зенели
ЦП
Хэкен
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Эльфсборг
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
17
Пер Фрик
ЦФ
4-3-1-2
1
Линде
21
Лундквист
3
Ховланд
2
Лоде
3
Лунддал
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
27
Инусса
9
4-4
31
Петтерссон
24
Каиб
8
Хольмен
4
Хенрикссон
23
Хульт
30
Байду
6
23
Зенели
19
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
14
Лаюни
25
Хаммар
25
Хаммар
14
Лаюни
10
Ригор
16
16
10
Ригор
3
Лунддал
2
2
3
Лунддал
23
Зенели
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
23
Зенели
24
Каиб
15
Хедлунд
15
Хедлунд
24
Каиб
19
37
Касем
37
Касем
19
30
Байду
17
Фрик
17
Фрик
30
Байду
Остались в запасе
Хэкен
Эльфсборг
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Остались в запасе
19
Срджан Хрстич
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Остались в запасе
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
6
Noah Söderberg
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Хэкен - Эльфсборг
4
3
Всего ударов по воротам
15
23
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
12
Нарушения
6
22
Офсайды
1
2
Количество передач
543
302
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
17
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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