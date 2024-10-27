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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Чанчунь Ятай
Хэнань - Чанчунь Ятай: обзор матча 27 октября 2024
Хэнань
27.10.2024, воскресенье, 11:30
Китай. Суперлига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Чанчунь Ятай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Чанчунь Ятай
90'
+3
Замена
Y. Liu
️️️️
S.
90'
+3
Замена
Y. Wang
️️️️
П. Зули
Замена
S. Li
️️️️
H. Ding
81'
Замена
Y. Liu
️️️️
F. Acheampong
81'
77'
Желтая карточка
С. Сунзу
Замена
Z. Huang
️️️️
Y. Yang
73'
73'
Замена
D. Tudi
️️️️
Z. Yufeng
61'
Желтая карточка
L. Rosic
46'
Замена
J. Wang
️️️️
Л. Тан
33'
Желтая карточка
Z. Yufeng
Желтая карточка
H. Ding
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
25
Yilin Yang
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
29
Лонг Тан
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
7
Serginho
(К)
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
5
Cao Gu
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
10
Feng Boyuan
ЦФ
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
25
Zhenyu He
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
4-1-3-2
18
4
2
2
Майдана
32
6
Ван
25
8
10
Назарио
20
30
4-3-1-2
23
33
24
5
31
Сунзу
12
19
44
Зули
29
Тан
7
9
Берич
30
27
27
30
32
6
6
32
25
19
19
25
44
Зули
3
3
44
Зули
19
16
16
19
29
Тан
8
8
29
Тан
7
26
26
7
Остались в запасе
Хэнань
Чанчунь Ятай
26
Jiamin Xu
ВР
5
Cao Gu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
42
Dehai Zou
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
25
Zhenyu He
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
5
Cao Gu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
23
Zhifeng Wang
ВР
33
Sun Guoliang
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
25
Zhenyu He
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Хэнань - Чанчунь Ятай
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
13
Офсайды
6
0
Количество передач
416
385
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Ханьхай
Новости команд
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