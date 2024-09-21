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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Чэнду Жунчэн
Хэнань - Чэнду Жунчэн: обзор матча 21 сентября 2024
Хэнань
21.09.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Чэнду Жунчэн
25'
N. Covic
77'
Б. Назарио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Чэнду Жунчэн
81'
Замена
Y. Yiming
️️️️
Ш. Вей
Замена
C. Gu
️️️️
Y. Shinar
78'
ГОЛ! 2:0!
Б. Назарио
Пас отдал
Y. Liu
77'
Замена
Z. Ke
️️️️
Z. Huang
73'
Желтая карточка
N. Covic
72'
62'
Замена
D. Yan
️️️️
S. Yang
Желтая карточка
Ш. Ван
60'
56'
Желтая карточка
Т. Летшерт
46'
Замена
H. Hu
️️️️
M. Tang
46'
Замена
Z. Feng
️️️️
M. Muzepper
Желтая карточка
D. Denic
45'
+7
41'
Желтая карточка
M. Tang
ГОЛ! 1:0!
N. Covic
Пас отдал
Б. Назарио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
7
Шихао Вей
ЛВ
16
Miao Tang
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
11
Manuel Palacios
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Чэнду Жунчэн
31
Xiaofeng Geng
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
4-1-3-2
18
4
2
Майдана
2
27
6
Ван
22
8
10
Назарио
20
19
3-4-1-2
1
19
26
5
Летшерт
8
25
13
16
7
Вей
9
11
19
23
23
19
4
5
5
4
7
Вей
23
23
7
Вей
16
2
2
16
25
6
6
25
26
8
8
26
Остались в запасе
Хэнань
Чэнду Жунчэн
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
31
Xiaofeng Geng
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
31
Xiaofeng Geng
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
26
Tao Liu
ЦЗ
17
Lei Wu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Хэнань - Чэнду Жунчэн
3
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
21
16
Офсайды
3
1
Количество передач
282
470
Сейвы
2
0
Точность передач %
62
80
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Информация о матче
Стадион:
Ханьхай
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