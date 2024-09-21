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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт
Чанчунь Ятай - Шанхай Порт: обзор матча 21 сентября 2024
Чанчунь Ятай
21.09.2024, суббота, 13:00
Китай. Суперлига, 26 тур
3 : 4
Завершен
Шанхай Порт
16'
Р. Берич
48'
Л. Тан
51'
Л. Тан
7'
С. Сунзу (АГ)
10'
G.
29'
В. Лей
84'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чанчунь Ятай - Шанхай Порт
Желтая карточка
S. Abdusalam
90'
+5
90'
+5
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
90'
+4
Желтая карточка
G.
87'
Замена
Y. Shiyuan
️️️️
Л. Читтадини
84'
ГОЛ! 3:4!
В. Лей
Пас отдал
М. Варгас
Желтая карточка
J. Wenhao
83'
Замена
J. Wenhao
️️️️
A. Abdugheni
82'
Замена
Y. Tian
️️️️
H. Zhang
81'
Замена
S. Abdusalam
️️️️
D. Tudi
72'
70'
Замена
H. Fu
️️️️
S. Wang
Замена
Z. Yufeng
️️️️
L. Chengjian
63'
ГОЛ! 3:3!
Л. Тан
Пас отдал
Р. Берич
51'
ГОЛ! 2:3!
Л. Тан
Пас отдал
Р. Берич
48'
Замена
M. Yuan
️️️️
С. Сунзу
46'
Желтая карточка
D. Tudi
38'
29'
ГОЛ! 1:3!
В. Лей
ГОЛ! 1:2!
Р. Берич
Пас отдал
D. Tudi
16'
10'
ГОЛ! 0:2!
G.
Пас отдал
O.
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Сунзу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Zhifeng Wang
ВР
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
16
Dilyimit Tudi
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
29
Лонг Тан
ПВ
7
Serginho
(К)
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чанчунь Ятай
42
Dehai Zou
ВР
14
Yang Xinyang
ВР
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
33
Sun Guoliang
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
25
Zhenyu He
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
38
Deming Li
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
44
Feng Jing
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
3-2-2-1-2
23
24
33
31
Сунзу
16
24
12
8
29
Тан
9
Берич
7
3-1-3-2-1
1
Янь
3
Браунинг
13
4
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
7
Лей
8
Варгас
9
31
Сунзу
26
26
31
Сунзу
24
35
35
24
16
30
30
16
12
19
19
12
8
17
17
8
4
23
23
4
18
Читтадини
20
20
18
Читтадини
7
Лей
44
44
7
Лей
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Шанхай Порт
42
Dehai Zou
ВР
14
Yang Xinyang
ВР
4
He Yiran
ЦЗ
33
Sun Guoliang
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
26
Yun Liu
ЦП
25
Zhenyu He
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
38
Deming Li
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
42
Dehai Zou
ВР
14
Yang Xinyang
ВР
4
He Yiran
ЦЗ
33
Sun Guoliang
ЦЗ
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
26
Yun Liu
ЦП
25
Zhenyu He
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
8
Синь Сю
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
38
Deming Li
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Чанчунь Ятай - Шанхай Порт
3
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
22
8
Офсайды
7
1
Количество передач
285
437
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Информация о матче
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
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