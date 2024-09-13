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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа
Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 13 сентября 2024
Чжэцзян Профешионал
13.09.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 25 тур
3 : 4
Завершен
Шанхай Шэньхуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Чжэцзян Профешионал - Шанхай Шэньхуа
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
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2 : 4
24.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 28 тур
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17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 4
09.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 22 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
18.09.2026
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Шанхай Шэньхуа
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24.10.2026
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