Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Шаньдун Тайшань
Хэнань - Шаньдун Тайшань: обзор матча 28 июля 2024
Хэнань
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Шаньдун Тайшань
4'
G. He
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Шаньдун Тайшань
85'
Желтая карточка
A. Abudulam
81'
Замена
J. Zhao
️️️️
Z. Zheng
Желтая карточка
Y. Shinar
77'
73'
Замена
P. Delgado
️️️️
Y. Li
Замена
Y. Yang
️️️️
Б. Назарио
72'
Замена
S. Li
️️️️
G. He
61'
Замена
Y. Shinar
️️️️
Z. Huang
60'
51'
Желтая карточка
T. Lei
46'
Замена
T. Lei
️️️️
Z. Gao
46'
Замена
A. Abudulam
️️️️
П. Чен
Замена
Z. Ke
️️️️
K. Yang
46'
Желтая карточка
D. Denic
44'
15'
Желтая карточка
Y. Li
ГОЛ! 1:0!
G. He
Пас отдал
Б. Назарио
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
8
Dorde Denic
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
20
Marcel
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
9
Кризан
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
25
Jianfei Zhao
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Биньбинь Лю
ЛВ
7
Xie Wenneng
ЦП
9
P. Delgado
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
4-1-3-2
18
2
Майдана
2
27
16
6
Ван
8
22
10
Назарио
20
19
3-2-2-1-2
14
Ванг
20
5
33
35
11
Лю
22
10
Казаишвили
29
Чен
9
Кризан
28
19
4
4
19
2
6
6
2
16
23
23
16
10
Назарио
25
25
10
Назарио
33
16
16
33
5
25
25
5
22
9
9
22
29
Чен
13
13
29
Чен
Остались в запасе
Хэнань
Шаньдун Тайшань
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
5
Cao Gu
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
26
Shibo Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
26
Jiamin Xu
ВР
5
Cao Gu
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Остались в запасе
26
Shibo Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
33
Биньбинь Лю
ЛВ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Статистика матча Хэнань - Шаньдун Тайшань
2
3
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
204
560
Сейвы
7
2
Точность передач %
61
86
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Ухань Три Таунс
3 : 5
24.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
5 : 0
17.10.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 27 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 1
11.10.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Информация о матче
Стадион:
Ханьхай
Новости команд
Все
Хэнань
Шаньдун Тайшань
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
15 августа
7
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
2025.02.19 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
2024.03.31 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+