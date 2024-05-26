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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чанчунь Ятай - Хэнань
Чанчунь Ятай - Хэнань: обзор матча 26 мая 2024
Чанчунь Ятай
26.05.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Хэнань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чанчунь Ятай - Хэнань
80'
Замена
F. Boyuan
️️️️
N. Covic
80'
Замена
Z. Ke
️️️️
Y. Liu
71'
Замена
Х. Сю
️️️️
Ш. Ван
Замена
A. Abdugheni
️️️️
H. Yiran
68'
Желтая карточка
Гильерме
64'
58'
Замена
Y. Yang
️️️️
Z. Huang
Замена
Y. Wu
️️️️
Z. Wang
46'
Желтая карточка
W. Yu
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Zhifeng Wang
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
12
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
25
Yilin Yang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
3-2-2-1
23
5
26
4
44
Зули
18
12
Гильерме
29
Тан
9
Берич
3-1-3-3
26
27
2
Майдана
6
6
Ван
22
8
10
Назарио
20
30
19
23
23
23
23
4
24
24
4
27
23
23
27
6
Ван
4
Сю
4
Сю
6
Ван
19
25
25
19
20
10
10
20
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Хэнань
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
17
Jinshuai Wang
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
3
Yaopeng Wang
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
30
Sabit Abdusalam
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
8
Huachen Zhang
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Чанчунь Ятай - Хэнань
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
19
25
Офсайды
2
5
Количество передач
348
265
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
67
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Wei Zhen, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
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