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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Чанчунь Ятай
Шанхай Порт - Чанчунь Ятай: обзор матча 10 мая 2024
Шанхай Порт
10.05.2024, пятница, 15:00
Китай. Суперлига, 11 тур
5 : 2
Завершен
Чанчунь Ятай
10'
G.
26'
В. Лей
44'
М. Варгас
49'
В. Лей
72'
G.
58'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Чанчунь Ятай
Желтая карточка
X. Chen
90'
+3
Замена
X. Chen
️️️️
S. Li
88'
85'
Замена
Y. Tian
️️️️
Р. Берич
Замена
L. Zhurun
️️️️
G.
81'
Замена
L. Wenjun
️️️️
М. Варгас
80'
78'
Замена
J. Wang
️️️️
W. Yu
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
78'
Замена
S. Wang
️️️️
W. Zhenao
78'
ГОЛ! 5:1!
G.
Пас отдал
В. Лей
72'
58'
ГОЛ! 4:1!
Р. Берич
ГОЛ! 4:0!
В. Лей
Пас отдал
Л. Читтадини
49'
46'
Замена
H. Zhang
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 3:0!
М. Варгас
Пас отдал
W. Zhenao
44'
40'
Замена
H. Yiran
️️️️
L. Chengjian
ГОЛ! 2:0!
В. Лей
Пас отдал
O.
26'
12'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
G.
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Wang Zhenao
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Чанчунь Ятай
23
Zhifeng Wang
ВР
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
12
Liao Chengjian
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
12
Гильерме
АП
29
Лонг Тан
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
4
He Yiran
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
8
Huachen Zhang
ЦП
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
19
3
Браунинг
13
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
2-3-2-1
23
24
26
12
18
44
Зули
29
Тан
12
Гильерме
9
Берич
8
Варгас
11
11
8
Варгас
32
31
31
32
19
4
4
19
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
9
33
33
9
12
4
4
12
12
Гильерме
8
8
12
Гильерме
18
8
8
18
9
Берич
17
17
9
Берич
Остались в запасе
Шанхай Порт
Чанчунь Ятай
44
Feng Jing
ЦП
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
23
Yake Wu
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
Остались в запасе
44
Feng Jing
ЦП
12
Wei Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
14
Shenglong Li
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
Остались в запасе
23
Yake Wu
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
19
Zhang Yufeng
ЦП
26
Yun Liu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Шанхай Порт - Чанчунь Ятай
1
1
Всего ударов по воротам
26
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
4
5
Количество передач
519
434
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
11
8
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
10
8
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Вест Кост
1 : 0
22.11.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 29 тур
Чанчунь Ятай
0 : 4
01.11.2025
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
2 : 2
25.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 27 тур
Хэнань
2 : 0
19.10.2025
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 26 тур
Чанчунь Ятай
2 : 2
27.09.2025
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Yangfan Zhang, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
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