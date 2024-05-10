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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн - Хэнань
Чэнду Жунчэн - Хэнань: обзор матча 10 мая 2024
Чэнду Жунчэн
10.05.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 11 тур
4 : 2
Завершен
Хэнань
5'
Y. Gurfinkel
39'
T. Chow
45+2'
Ш. Вей
21'
Б. Назарио
38'
N. Covic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Хэнань
90'
+2
Желтая карточка
F. Boyuan
90'
+1
Желтая карточка
Z. Ke
Замена
M. Muzepper
️️️️
F. Silva
80'
79'
Замена
F. Boyuan
️️️️
F. Acheampong
Замена
S. Yang
️️️️
R. Hu
65'
Замена
Y. Yiming
️️️️
F. Yang
64'
59'
Замена
Y. Yang
️️️️
Z. Huang
58'
Замена
Z. Ke
️️️️
Х. Сю
56'
Желтая карточка
Б. Назарио
46'
Замена
D. Denic
️️️️
B. Liu
46'
Замена
S. Li
️️️️
N. Ziyi
45'
+4
Желтая карточка
B. Liu
Желтая карточка
R. Hu
45'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ш. Вей
45'
+2
Желтая карточка
F. Yang
41'
ГОЛ! 2:2!
T. Chow
39'
38'
ГОЛ! 1:2!
N. Covic
Пас отдал
Ш. Ван
21'
ГОЛ! 1:1!
Б. Назарио
11'
Желтая карточка
Z. Huang
ГОЛ! 1:0!
Y. Gurfinkel
Пас отдал
T. Chow
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Ruibao Hu
ЦЗ
7
Шихао Вей
ЛВ
8
Tim Chow
(К)
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
4
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чэнду Жунчэн
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
3-3-1-1
1
4
5
Летшерт
2
8
39
13
7
Вей
9
4-1-2-3
26
4
Сю
2
Майдана
15
27
6
Ван
10
Назарио
22
20
19
30
2
26
26
2
4
23
23
4
9
25
25
9
27
6
6
27
4
Сю
23
23
4
Сю
15
8
8
15
19
25
25
19
30
10
10
30
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Хэнань
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
6
Zhuoyi Feng
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Хэнань
2
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
21
Офсайды
2
1
Количество передач
380
285
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 30 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 2
08.11.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 29 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
24.10.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
10.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 26 тур
Хэнань
0 : 0
06.09.2026
Чэнду Жунчэн
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Di Wang, China
Стадион:
Shuangliu Sports Centre, Chengdu
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