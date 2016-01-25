Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
Опубликовано расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ
В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»
Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»
Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
Опубликовано расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ
В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»
Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Торпедо» (3:2), уступая к перерыву
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