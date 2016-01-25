Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»

Опубликовано расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ

Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ

В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»