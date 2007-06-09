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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 09 июня 2007
Томь
09.06.2007, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
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Матчи команд
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
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21.05.2022
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23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
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21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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31.10.2026
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18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А.Аверьянов
Е.Турбин (оба - Москва)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
5000 из 15000 зрителей (33%)
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