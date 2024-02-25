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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 25 февраля 2024
Янг Бойз
25.02.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Серветт
42'
А. Антунес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Серветт
90'
+1
Замена
Д. Бронн
️️️️
Д. Кутеса
78'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
А. Антунес
Замена
Н. Перссон
️️️️
Д. Хаджам
75'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
С. Лаупер
71'
71'
Замена
Т. Маньин
️️️️
Т. Нисимура
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Э. Колли
60'
Замена
Д. Малес
️️️️
Л. Лакомы
60'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Д. Мвука
60'
Желтая карточка
М. Камара
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Антунес
Пас отдал
Т. Конья
7'
Желтая карточка
Т. Нисимура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К)
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
12
Мешак Элиа
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К)
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
51
Анель Хушич
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4-2-2-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
12
Аменда
5
Камара
17
Джанко
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Колли
22
Мвука
26
Иттен
12
Элиа
4-3-2-1
18
Малл
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
8
Антунес
7
Кутеса
20
Нисимура
3
Хаджам
16
Перссон
16
Перссон
3
Хаджам
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Лакомы
19
Малес
19
Малес
24
Лакомы
19
Колли
99
Монтейру
99
Монтейру
19
Колли
22
Мвука
35
Ганвула
35
Ганвула
22
Мвука
7
Кутеса
6
Бронн
6
Бронн
7
Кутеса
20
Нисимура
2
Маньин
2
Маньин
20
Нисимура
8
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
8
Антунес
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
1
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
8
11
Офсайды
2
2
Количество передач
478
326
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
65
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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