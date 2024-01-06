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Расписание матчей
Франция. Кубок
Амьен - Монпелье
Амьен - Монпелье: обзор матча 06 января 2024
Амьен
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Монпелье
58'
Л. Мафута
42'
Y. Assogba (АГ)
56'
К. Йебоа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Монпелье
90'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
70'
Замена
С. Делайе
️️️️
Т. Кулибали
69'
Замена
А. Геген
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 1:2!
Л. Мафута
58'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Йебоа
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Y. Assogba
37'
Желтая карточка
Ж. Шотар
Желтая карточка
K. Kaiboue
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
(К)
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
(К)
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Амьен
30
Matthieu Rongier
ВР
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Монпелье
35
Бельмин Диздаревич
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2-4-4
16
3
Урогиде
3
Ринг
34
Бойя
30
14
22
9
Кэрролл
15
50
14
Мафута
3-1-3-1-2
23
Леком
30
Хефти
4
Омераджич
6
Жульен
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
8
Фаяд
10
Кулибали
10
Хазри
9
Йебоа
10
Кулибали
19
Делайе
19
Делайе
10
Кулибали
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
10
Хазри
22
Геген
22
Геген
10
Хазри
Остались в запасе
Амьен
Монпелье
30
Matthieu Rongier
ВР
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
35
Бельмин Диздаревич
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Остались в запасе
30
Matthieu Rongier
ВР
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Остались в запасе
35
Бельмин Диздаревич
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Монпелье
1
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
16
Офсайды
2
1
Количество передач
372
507
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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