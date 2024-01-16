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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Намибия
Тунис - Намибия: обзор матча 16 января 2024
Тунис
16.01.2024, вторник, 20:00
Кубок африканских наций, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Намибия
88'
Д. Хотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тунис - Намибия
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Э. Ахури
90'
+2
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хотто
Пас отдал
Б. Музеу
Замена
С. Лтайеф
️️️️
А. Слимане
83'
73'
Замена
Б. Музеу
️️️️
П. Тьюеза
62'
Замена
Н. Катуа
️️️️
П. Шитемби
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
М. Бен Ромдан
46'
Замена
А. Жуини
️️️️
Я. Хенисси
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
(К)
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
11
Яссин Хенисси
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
21
Лубени Хауконго
ЦЗ
4
Риаан Анамуб
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
10
Принс Тьюеза
ЦП
19
Петрус Шитемби
ЦП
18
Апроциус Петрус
ЦП
7
Деон Хотто
ЦП
11
Абсалом Лимбонди
ПВ
13
Петер Шалулиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
14
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Айтем Жуини
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Намибия
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
14
Жослин Каматука
ЦФ
17
Венделл Рудат
ЦФ
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Бен Саид
12
Маалул
4
Мерья
3
Тальби
21
Кечрида
17
Скири
7
Мсакни
5
Бен Ромдан
25
Слимане
7
Ахури
11
Хенисси
4-4-1-1
1
Казапуа
22
Ньямб
21
Хауконго
4
Анамуб
12
Амутенья
19
Шитемби
18
Петрус
7
Хотто
10
Тьюеза
11
Лимбонди
13
Шалулиле
5
Бен Ромдан
14
Лайдуни
14
Лайдуни
5
Бен Ромдан
25
Слимане
23
Лтайеф
23
Лтайеф
25
Слимане
11
Хенисси
9
Жуини
9
Жуини
11
Хенисси
7
Ахури
19
Срарфи
19
Срарфи
7
Ахури
19
Шитемби
6
Катуа
6
Катуа
19
Шитемби
10
Тьюеза
9
Музеу
9
Музеу
10
Тьюеза
Остались в запасе
Тунис
Намибия
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
Главный тренер
Жалел Кадри
14
Жослин Каматука
ЦФ
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
17
Венделл Рудат
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
Остались в запасе
14
Жослин Каматука
ЦФ
23
Эдвард Маова
ВР
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
20
Иван Камберипа
ЦЗ
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
17
Венделл Рудат
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча Тунис - Намибия
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
446
273
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Информация о матче
Главный судья:
Омар Абдулкадир Артан
Стадион:
Амаду Гон Кулибали
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