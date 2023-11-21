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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Вьетнам - Ирак
Вьетнам - Ирак: обзор матча 21 ноября 2023
Вьетнам
21.11.2023, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ирак
90+7'
М. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Ирак
90'
+8
Желтая карточка
М. Али
90'
+7
ГОЛ! 0:1!
М. Али
Пас отдал
И. Байеш
Желтая карточка
В. Лам Данг
88'
Замена
Х. Вьет Ан Буй
️️️️
Н. Хай Ке
66'
61'
Замена
М. Али
️️️️
А. Хуссейн
61'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Аль-Хамади
Замена
Ф. Тхань Лонг Ле
️️️️
Т. Ан Нгуйен
55'
Желтая карточка
Т. Ан Нгуйен
48'
46'
Замена
Ю. Амин
️️️️
Б. Ресан
Замена
T. Nhan Nguyen
️️️️
В. Тоан Нгуйен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
3
Нгок Хай Ке
ЦЗ
12
Туань Тай Пхань
ЦЗ
3
Минь Тронг Во
ЦЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
10
Туань Хай Пхам
ЦП
4
Тай Сон Нгуйен
ЦП
9
Ван Тоан Нгуйен
ЦФ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
9
Aldin El-Zubaidi
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
ЦП
20
Осама Рашид
ЦП
13
Башар Ресан
ЦФ
17
Али Джасим
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
20
Хоанг Вьет Ан Буй
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
10
Thanh Nhan Nguyen
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
8
Фам Тхань Лонг Ле
ЦФ
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
0
Mustafa Nadhim
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
21
Ахмад Алли
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
7
Юссеф Амин
ЦП
0
Pashang Abdulla
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
3-2-3-2
23
Данг
3
Ке
12
Пхань
3
Во
6
Нгуйен
17
Ву
11
Нгуйен
10
Пхам
4
Нгуйен
22
Нгуйен
9
Нгуйен
3-2-2-4
12
Хассан
9
3
Али
2
Сулака
23
Доски
6
Аднан
8
Байеш
20
Рашид
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
17
Джасим
13
Ресан
3
Ке
20
Буй
20
Буй
3
Ке
9
Нгуйен
10
10
9
Нгуйен
11
Нгуйен
8
Ле
8
Ле
11
Нгуйен
9
Аль-Хамади
16
Аль-Аммари
16
Аль-Аммари
9
Аль-Хамади
13
Ресан
7
Амин
7
Амин
13
Ресан
18
Хуссейн
10
Али
10
Али
18
Хуссейн
Остались в запасе
Вьетнам
Ирак
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
0
Mustafa Nadhim
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
21
Ахмад Алли
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
0
Pashang Abdulla
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
23
Вань Вьет Нгуйен
ВР
2
Туань Дуонг Гиап
ЦЗ
8
Хунг Дунг До
ЦП
15
Динь Бак Нгуйен
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
11
Ван Ханг Хуат
ЦП
13
Вьет-Хунг Триу
ЦП
7
Хуань Ман Фам
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ahmed Yahia
ЦЗ
0
Mustafa Nadhim
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
21
Ахмад Алли
ЦП
11
Hasan Abdulkareem
ЦП
0
Pashang Abdulla
ЦФ
26
Франс Путрос
ЦФ
Главный тренер
Ким Санг-Сик
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Вьетнам - Ирак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Посещаемость:
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