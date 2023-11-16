Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Гонконг
Иран - Гонконг: обзор матча 16 ноября 2023
Иран
16.11.2023, четверг, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 1 тур
4 : 0
Завершен
Гонконг
12'
С. Азмун
15'
С. Азмун
87'
М. Тареми
90+2'
Р. Резаэян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Гонконг
ГОЛ! 4:0!
Р. Резаэян
90'
+2
90'
+2
Замена
О. Гербиг
️️️️
Ч. Тан
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Азмун
90'
ГОЛ! 3:0!
М. Тареми
Пас отдал
С. Азмун
87'
Желтая карточка
Ш. Хализаде
82'
Замена
Р. Асади
️️️️
А. Джаханбакш
74'
Замена
О. Эбрахими
️️️️
С. Годдос
70'
Замена
М. Тораби
️️️️
М. Мохеби
70'
64'
Замена
С. Филип Чан
️️️️
Ч. Ву
64'
Замена
С. Чан
️️️️
П. Пун
64'
Замена
Т. Лав
️️️️
A. Mahama
38'
Желтая карточка
Х. Лам
17'
Желтая карточка
Т. Юэ
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
Пас отдал
М. Тареми
15'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
М. Мохеби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Гонконг
18
Ка-Винг Тсе
ВР
4
Вас Нуньес
ЦЗ
15
Хин-Тинг Лам
ЦЗ
0
Nok Hang Leung
ЦЗ
13
Нгай-Хой Ли
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ЦЗ
6
Чун-Лок Тан
ЦП
20
Чун-Минг Ву
ЦП
9
Мэтт Орр
ЦФ
22
Пуй-Хин Пун
ЦФ
15
Awal Mahama
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Реза Асади
ОП
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
8
Омид Эбрахими
ЦП
18
Али Карими
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Гонконг
1
Хунг-Фай Япп
ВР
0
Hing Kit Leung
ВР
0
Paulo César
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
7
Тсз-Чун Лав
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
0
Andrew James Russell
ЦЗ
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
17
Синичи Чан
ЦП
10
Вай Вонг
ЦП
16
Сю-Кван Филип Чан
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЦФ
15
Хей-Йин Чанг
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
3
Хаджусафи
13
Канаани
4
Хализаде
23
Резаэян
6
Эзатолахи
7
Джаханбакш
14
Годдос
29
Мохеби
9
Тареми
20
Азмун
3-2-2-3
18
Тсе
0
13
Ли
21
Юэ
4
Нуньес
15
Лам
6
Тан
20
Ву
15
22
Пун
9
Орр
7
Джаханбакш
11
Асади
11
Асади
7
Джаханбакш
14
Годдос
8
Эбрахими
8
Эбрахими
14
Годдос
29
Мохеби
16
Тораби
16
Тораби
29
Мохеби
20
Азмун
10
Ансарифард
10
Ансарифард
20
Азмун
6
Тан
3
Гербиг
3
Гербиг
6
Тан
15
7
Лав
7
Лав
15
22
Пун
17
Чан
17
Чан
22
Пун
20
Ву
16
Чан
16
Чан
20
Ву
Остались в запасе
Иран
Гонконг
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Али Карими
ЦП
7
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
1
Хунг-Фай Япп
ВР
0
Hing Kit Leung
ВР
0
Paulo César
ВР
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
0
Andrew James Russell
ЦЗ
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
10
Вай Вонг
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЦФ
15
Хей-Йин Чанг
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
14
Mohammad Daneshgar
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
2
Салех Ардани
ЦЗ
2
Садех Мохаррами
ПЗ
8
Ахмад Нуроллахи
ЦП
18
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
18
Али Карими
ЦП
7
Мехрдад Мохаммади
ЦФ
Остались в запасе
1
Хунг-Фай Япп
ВР
0
Hing Kit Leung
ВР
0
Paulo César
ВР
2
Wai-Lim Yu
ЦЗ
17
Wong Tsz-Ho
ЦЗ
0
Andrew James Russell
ЦЗ
14
Джесси Джой-Йин Ю
ЦП
24
Инчжи Чжу
ЦП
10
Вай Вонг
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЦФ
15
Хей-Йин Чанг
ЦФ
20
Майкл Удебулузор
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Иран - Гонконг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Индия
2 : 1
31.03.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Информация о матче
Посещаемость:
6191
Новости команд
Все
Иран
Гонконг
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Карпин вступился за Тюкавина: «При чeм здесь он?»
2 октября
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
1 октября
Орлов оценил работу Слуцкого на матче Россия – Иран
1 октября
7
Ирак – Иран: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ирака и Ирана на победу в матче
16 ноября
Карпин вступился за Тюкавина: «При чeм здесь он?»
2 октября
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
1 октября
Орлов оценил работу Слуцкого на матче Россия – Иран
1 октября
7
Камбоджа – Гонконг: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Гонконг – Монголия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Прогноз на точный счет матча Гонконг – Непал: товарищеские матч, 5 июня 2025
2025.06.04 12:08
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец помог Узбекистану разгромить Гонконг (3:0)
2024.03.26 19:26
Узбекистан – Гонконг: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2024
2024.03.26 16:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+