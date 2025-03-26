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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Марокко - Танзания
Марокко - Танзания: обзор матча 26 марта 2025
Марокко
26.03.2025, среда, 00:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Танзания
51'
Н. Агер
58'
Б. Диас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марокко - Танзания
90'
+2
Замена
Х. Многа
️️️️
Д. Кибу
Замена
А. Адли
️️️️
Б. Эль-Ханнус
86'
Замена
У. Таргаллин
️️️️
С. Амрабат
78'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Э. Абде
71'
Замена
С. Рахими
️️️️
Ю. Эн-Несири
71'
Замена
А. Унаи
️️️️
И. Сайбари
71'
70'
Замена
Ч. М'Момбва
️️️️
C. Mzize
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Диас
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
51'
25'
Желтая карточка
М. Хуссейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
(К)
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Браим Диас
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Танзания
15
Мохамед Хуссейн
ЛЗ
22
Шомари Капомбе
ЦЗ
4
Ибрахим Хамад
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
11
Денис Кибу
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
6
Фейсал Салум
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
7
C. Mzize
ЦФ
12
Симон Мсува
(К)
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
4
Омар Эль-Хилали
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
15
Билял Надир
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Хамза Игамане
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Танзания
1
Ally Salim Juma
ВР
25
Abdulrazack Hamza
ЦЗ
12
Pascal Msindo
ЦЗ
24
Ibrahim Ame
ЦЗ
25
Хаджи Многа
ПЗ
0
Юсуф Кагома
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
3
Iddy Nado
ЦП
21
Кельвин Джон
ЦФ
4-2-3-1
1
Буну
19
Беламмари
5
Агер
18
Эль-Ямик
3
Мазрауи
11
Сайбари
4
Амрабат
17
Эз Абде
10
Диас
23
Эль-Ханнус
19
Эн-Несири
4-1-2-1-2
22
Капомбе
4
Хамад
5
Джоб
15
Хуссейн
20
Мироши
6
Салум
23
Яхья
11
Кибу
12
Мсува
7
4
Амрабат
18
Таргаллин
18
Таргаллин
4
Амрабат
11
Сайбари
8
Унаи
8
Унаи
11
Сайбари
17
Эз Абде
13
Бен-Сегир
13
Бен-Сегир
17
Эз Абде
19
Эн-Несири
9
Рахими
9
Рахими
19
Эн-Несири
23
Эль-Ханнус
21
Адли
21
Адли
23
Эль-Ханнус
11
Кибу
25
Многа
25
Многа
11
Кибу
7
8
М'Момбва
8
М'Момбва
7
Остались в запасе
Марокко
Танзания
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
4
Омар Эль-Хилали
ПЗ
15
Билял Надир
ЦП
7
Хамза Игамане
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
1
Ally Salim Juma
ВР
25
Abdulrazack Hamza
ЦЗ
12
Pascal Msindo
ЦЗ
24
Ibrahim Ame
ЦЗ
0
Юсуф Кагома
ЦП
3
Iddy Nado
ЦП
21
Кельвин Джон
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
4
Омар Эль-Хилали
ПЗ
15
Билял Надир
ЦП
7
Хамза Игамане
ЦФ
Остались в запасе
1
Ally Salim Juma
ВР
25
Abdulrazack Hamza
ЦЗ
12
Pascal Msindo
ЦЗ
24
Ibrahim Ame
ЦЗ
0
Юсуф Кагома
ЦП
3
Iddy Nado
ЦП
21
Кельвин Джон
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Адель Амруш
Статистика матча Марокко - Танзания
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
18
Офсайды
2
7
Количество передач
697
236
Сейвы
2
1
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal d'Oujda, Oujda
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